Bia promete 'macetar' rival no próximo Sincerão: 'Nem vou jantar nesse dia'

Bia concordou: "Qualquer uma de nós três, se formos, vai macetar ela... Nem vou jantar nesse dia para jantar ela no Sincerão".

Alane prometeu: "Se eu pegar o Anjo, coloco ela [Fernanda] no Monstro só para ela ficar na Xepa. Nem me importo com o minuto de tela".

Deniziane também prometeu colocar Fernanda no Monstro caso ganhe o Anjo. Segundo conversas da Líder, a fisioterapeuta é seu principal alvo de indicação ao Paredão da semana.

