BBB 24: Afinal de contas, o que Davi fez? Entenda perseguição ao brother

Nas interpretações exageradas e, por vezes, equivocadas, a sister fez insinuações graves sobre a personalidade de Davi. E muitas vezes ela projeta nele experiências pessoais, dizendo que o participante ativa gatilhos de traumas nela.

Acontece que, avaliando os discursos e atitudes de Wanessa na casa, o público notou certas incoerências. Exemplo disso é ela dizer que tem medo de Davi por achar ele agressivo.

No entanto, ela manteve a amizade com Rodriguinho que diversas vezes ameaçou bater no brother. Após a briga de hoje, ela também não teve medo de apartar a briga segurando Bin Laden e depois indo conversar com ele.

Compilado Wanessa falando do Davi pic.twitter.com/oJA0MUUzff -- @omucruz (@MuriloC93078340) January 28, 2024

Grandão sem medo

Davi é viciado em tirar satisfações com seus rivais e colocar tudo em pratos limpos. Foi por conta disso que ele protagonizou uma baita briga com Nizam, e posteriormente, discutiu feio com Vinicius Rodrigues. Embora seja um tipo de atitude muito bem-vinda para movimentar o programa e entreter, em certo ponto também pode desgastar a imagem dele.