Bárbara: Yasmin precisa ouvir mais sua intuição para tomar decisões no BBB

Bárbara Saryne concorda e lamenta que a filha de Luiza Brunet não esteja sendo tão intuitiva quanto seria de seu costume. "O que falta para a Yasmin é seguir um pouco mais a própria intuição. Logo ela, que fala tanto sobre energia e alinhamento dos chakras, precisava ouvir mais essa sua voz interior para tomar algumas decisões no jogo. Quando chegar aqui fora, ela vai se arrepender muito de não ter feito isso."

Para Dieguinho, a influência exercida por Wanessa Camargo é o grande empecilho para a modelo dar mais de si no game. "A Yasmin só vai deslanchar e jogar mais quando a Wanessa sair do jogo. Só aí teremos a possibilidade de ver uma Yasmin mais disposta a viver e a jogar o BBB com mais intensidade."

Bárbara: Ao se retratar com colegas, Fernanda se retrata também com público

Em conversa com Pitel, 24, e Rodriguinho, 45, dentro do BBB 24 (Globo), Fernanda, 32, afirmou se arrepender das grosserias que disse a Alane, 24, quando brigaram no dia anterior. O cantor a aconselhou a recalcular sua rota para não enveredar pelo terreno da ofensa no jogo.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, considera positivo que Fernanda repense a atitude que teve com Alane. "É bacana essa autoavaliação da Fernanda em perceber que, em algum momento ali, passou do ponto. É importante que ela fale isso para os amigos, até porque o público está assistindo e vira uma maneira de ela se retratar também com o público."