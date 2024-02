Ator mais antigo de 'Lei e Ordem' deixa a série após 20 temporadas; entenda

Há tristeza em partir, mas estou muito curioso com o que vem a seguir. Um ator nunca quer ficar muito confortável. Estou mais grato a você do que posso dizer. Eu me sinto muito abençoado. Espero ver todos vocês do outro lado

Sam Waterston

Com a saída de Jack McCoy, um novo promotor distrital chegará e será Tony Goldwyn que dará vida a ele. O ator já é bem conhecido por séries como "Scandal" (2012-2018) e mais recentemente pelo filme "Oppenheimer" (2023).