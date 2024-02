Arco de redenção? Como Wanessa planeja se redimir com Davi no BBB 24

Após conversar com Davi no BBB 24 (Globo), Wanessa disse hoje (2) que já não vê o baiano como manipulador e que irá chamar outros brothers para esclarecer seu novo ponto de vista.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo com Juninho, Wanessa Camargo disse que teve uma conversa "muito boa" com Davi e que irá rever com outros brothers opiniões que ela já teve sobre o baiano.