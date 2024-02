Após descoberta sobre Nero, Bebel fica chocada em 'Fuzuê'

No capítulo de sexta (02), da novela "Fuzuê" (Globo), todos estranham a denúncia de César contra Merreca. César requer que Luna e Preciosa o acompanhem ao hospital.

Miguel explica a Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria está preocupada com Merreca. Nero finge estar dormindo quando Bebel entra no quarto. César discute com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos.

Merreca aparece na delegacia para conversar com Barreto. Soraya assegura a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel fica surpresa ao descobrir que Nero viajou sem se despedir dela.