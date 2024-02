Antes de falar com Davi, Wanessa analisou o rival: 'Manipulador e infantil'

Além de "manipulador", a cantora o definiu como "infantil e desesperado". "A minha avaliação do Davi, acho que foi precipitada em um ponto, é o que eu quero falar com ele. Vou falar: 'eu te achei só manipulador'. Acho que pode não ser só isso. Comportamento infantil, desesperado", declarou.

A famosa já estava planejando abrir o jogo com o adversário ontem (1). À Leidy, ela garantiu que conversaria com ele sobre seus impasses e receios: "Vou abrir o jogo com ele, tudo que eu penso dele. Todas as questões que eu tenho de dúvida dele. Claro, tentar ser carinhosa, não ofender, nada, não quero isso".

