'Anitta! Tem um cover seu aqui', diz Bin Laden para sister, que discorda

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda mostrou as suas fotos para Bin Laden quando o funkeiro comparou à sister a cantora Anitta.

O que aconteceu

Fernanda mostrava suas fotos quando Bin Laden fez a comparação. "Meu, você parece a Anitta [..] É que você parece muito a Anitta!"