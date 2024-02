Wanessa promete abrir o jogo com Davi: 'Tentar ser carinhosa, não ofender'

Na manhã desta quinta-feira (1º), Wanessa indicou que falará com Davi sobre o que sente em relação ao rival no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Wanessa admitiu que conversará com Davi: "Eu vou ter uma conversa hoje com o Davi". Leidy destacou que está com ranço do baiano após a treta da festa.