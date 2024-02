Sister questiona emojis após treta: 'Tô com mais alvo que o Davi'

A bailarina disse que devido ao tempo acabou dando coração para todos da casa. Mesmo após a treta com Fernanda, Alane deu emojis positivos para os brothers.

Alane questionou o motivo de Davi, que teve uma treta com Bin Laden, não ter recebido tantos alvos. "Tô com mais alvo que o Davi, que sempre tem muito alvo. Davi tá com dois alvos, eu tô com quatro. Fernanda, Pitel e quem?"

BBB 24 - enquete UOL: Alane x Fernanda; para você, quem tem razão na treta da academia? Alane está com a razão Reprodução/Globoplay Quem está com a razão é a Fernanda Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

