Sister diz que teve prisão de ventre em festa do BBB: 'Brasil, me perdoa'

"Depois teve a festa", continuou a sister.

Me deu prisão de ventre na hora da festa. Brasil, me perdoa, porque eu queria ter me entregado mais. Vocês sabem que sou muito festeira mas o coco não queria sair, [tive] dor de barriga…

— Beatriz

A sister ainda disse que o cantor Xande, que se apresentou na festa, tocou a "sua música". "Me emocionei e passei mal de novo", disse.

BBB 24 - enquete UOL: você prefere votar para ficar ou eliminar? Voto para ficar Reprodução/Globoplay Voto para eliminar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER