Em rara aparição, Silvio Santos visita salão de beleza e muda visual

Vai voltar para a TV? Silvio Santos, 93, fez uma rara aparição no salão de beleza de Jassa Santos para pintar os fios grisalhos.

O que aconteceu

O cabeleireiro compartilhou nos stories do Instagram diversas fotos da ida de Silvio Santos ao salão. Assim, ele surge de cabelos brancos, em seguida com os fios em processo de pintura e, por fim, com o novo visual.

Além do registro do cabeleireiro, seu filho, Robson Jassa, também compartilhou uma foto do apresentador. "Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai. Ele está ótimo! Estávamos com muita saudade", escreveu Robson.