'Seco e doloroso'; Morena perde bebê e comove público de 'Renascer'

Muitos fãs fizeram comparações entre o parto de Morena e Maria Santa (Duda Santos). "O contraste entre a Morena e a Santinha: a Morena perde o filho ao mesmo tempo que a Santinha tem o primeiro bebê; e ela quem vai acolher o último filho da Maria Santa como se fosse o seu. Um paralelo muito triste e que dá início à tragédia que fecha a primeira fase", escreveu uma usuária do X.

O público ainda lembrou que em breve teremos a morte de Santinha. "Se a gente já tá sofrendo com a morte do filho do Deocleciano com a Morena imagina amanhã com a morte da Maria Santa", refletiu um internauta.

Essa sequência da Morena e o Deocleciano com a criança foi a mais triste até agora, me sinto vazia, a mulher só queria um filho, uma família, o Deocleciano só queria ser pai, e isso foi tirado deles sem nem aviso prévio, foi seco, e doloroso #Renascer -- Donelena (@kauzinhass) February 2, 2024

O contraste entre a Morena e a Santinha: a Morena perde o filho ao mesmo tempo que a Santinha tem o primeiro bebê; e ela quem vai acolher o último filho da Maria Santa como se fosse o seu. Um paralelo muito triste e que dá início à tragédia que fecha a primeira fase #Renascer pic.twitter.com/4c74xYwn7t -- erick inocêncio (@umtalerick) February 2, 2024