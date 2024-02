Treta do 'c* frouxo' de Fernanda e Alane foi golaço para Globo, diz Saryne

No Central Splash, Chico Barney deu sua opinião sobre a cena. "Davi precisa de muito pouco para tirar todo mundo do prumo. As reações agressivas das pessoas contra o Davi é um negócio curioso. Acho que o Davi banca o que ele diz e vai até o fim, mas a maneira que as pessoas têm reagido quanto a isso mostra um certo destempero"

'CPI do calabreso' é apelação para Davi desistir do BBB 24

Davi, Lucas e Bin Laden se envolveram em uma treta durante a última festa do BBB 24 (Globo). Na ocasião, Davi chamou Lucas de "calabreso" e os brothers questionaram o baiano sobre o significado do termo ser gordofóbico.

No Central Splash, Chico Barney afirmou que o elenco quis surfar na treta de Davi. "'Calabreso' lá dentro virou um apelido gordofóbico e aí era um cometa passando e um monte de planta querendo agarrar a cauda desse cometa. Era todo mundo querendo saber quem ia militar mais contra o 'calabreso'"