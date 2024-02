Parto trágico e aparição fantasma: saiba como será a morte de Santinha

Um dos momentos mais marcantes e que mudam toda a trajetória de "Renascer" é a morte da personagem Santinha, interpretada por Duda Santos. Em entrevista ao Gshow, a atriz falou como foi a cena da morte.

Minha personagem é uma Santinha, mas não faz milagre e irá morrer, Cai ser logo depois do parto do José Pedro, que é o filho caçula dela com o José Inocêncio, a morte terá um ar meio místico, será uma coisa bem bonita e forte que mexeu muito comigo. Eu continuo apegada nessa história, será que tem chances da Santinha voltar? Vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, Duda Santos.

Mas o que acontece?

Haverá uma passagem de tempo de seis anos desde o casamento de Maria Santa e José Inocêncio. Além de José Augusto, a jovem terá mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa fica aterrorizada com a intensa dor que experimenta.