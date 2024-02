Preciosa aponta revólver e ameaça vida de Pascoal em 'Fuzuê'

Pascoal não entende o que está acontecendo. "Aquilo o quê?, questiona.

Nesse momento, a filha de Bebel (Lilia Cabral) pega uma arma na gaveta e ameaça a vida do vilão. "Não tenta me enganar! Eu posso acabar com tudo agora", diz.

Por fim, ele consegue fazer Preciosa abaixar o revólver. Pascoal convence a irmã de Luna (Giovana Cordeiro) que não tem nada a ver com o atentado contra César.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.