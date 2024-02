Ana Hickmann denuncia ex-marido por vexame e constrangimento ao filho

Ana Hickmann denunciou ao MP o ex-marido, Alexandre Correa. Desta vez, ela o acusa de submeter o filho, Alezinho, 9 anos, a vexame e constrangimento.

Em nota enviada a Splash, a assessoria da apresentadora acusa Correa pelos vídeos nos quais ele fala com o filho e lhe pergunta sobre o suposto envolvimento amoroso de Hickmann com Edu Guedes. "Em razão dos fatos acontecidos no dia 11/11/2023, Alexandre Correa foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de lesão corporal leve, qualificada em razão de ter sido praticada contra mulher, no caso, a Ana Hickmann, bem como pelo crime do art. 232, do ECA, que prevê a conduta de quem submete criança a vexame ou ao constrangimento. Nesse último caso, a vítima é seu filho."

Nos registros publicados pelo ex-marido, Alezinho é questionado sobre a relação da mãe com Edu Guedes.