Giovanna é vetada novamente de fazer Prova do Líder no BBB 24; entenda

Tadeu Schmidt anunciou aos confinados que, por ordem médica, Giovanna foi vetada de realizar a Prova do Líder no BBB 24 (Globo). É a segunda vez que a sister não compete pela liderança após a lesão no pé.

O que aconteceu

Na última semana, o apresentador havia anunciado que o atual Líder — Bin Laden, poderia vetar uma pessoa de fazer a Prova do Líder.