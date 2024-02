Matteus beija Deniziane, cobre parte íntima e brother brinca: 'Animadinho'

Matteus se empolgou enquanto beijava Deniziane no BBB 24 (Globo). Os dois tomaram banho juntos e o participante cobriu sua sunga com as mãos, sendo motivo de piada para Marcus.

O que aconteceu

No banho, Matteus e Deniziane se beijaram e trocaram carícias. Logo depois, o brother colocou as mãos na frente de sua parte íntima.