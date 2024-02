Madonna se emociona e faz homenagem à enfermeira que cuidou dela na UTI

Madonna, 64, fez uma homenagem à enfermeira que cuidou dela quando a cantora ficou doente e chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no ano passado.

O que aconteceu

Madonna relembrou a infecção bacteriana que teve em 2023 e afirmou que não sabia se conseguiria sobreviver. "Foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com 4% da população, mas é claro que iria acontecer comigo", disse durante show no Madison Square Garden, em Nova York.

A cantora emendou ainda uma homenagem às enfermeiras e aos médicos que a acompanharam durante a recuperação. "Sem vocês, eu não seria nada. Me ajoelho a todas as enfermeiras de Nova York", afirmou ela, que ficou internada no Hospital Lenox Hill.