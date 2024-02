José Inocêncio faz escolha cruel durante parto do filho em 'Renascer'

No capítulo de sexta (02), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos) terão mais três filhos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Durante o parto do quarto filho, Santinha sofre muito. "Faz o que for preciso... mas me tira essa criança daí... pelo amor de Deus!", pede ela para Jacutinga (Juliana Paes).