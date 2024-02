Globo exibe cena de narigada de Bin Laden em Davi em treta no BBB 24

Durante a treta de Davi e Bin Laden, o funkeiro deu uma narigada no baiano, o que gerou uma discussão nas redes sociais sobre ter sido ou não uma agressão no BBB 24 (Globo). A cena foi exibida no início do programa ao vivo de hoje (01º).

O que aconteceu

Davi, Lucas e Bin Laden se envolveram em uma treta durante a última festa