Fred quebra as pernas de Olavo ao fazer constatação inesperada sobre Bebel

Lúcia prepara o jantar surpresa na casa de Cássio. Antenor diz a Belisário e Virgínia que vai comprar o apartamento para eles. Taís manda Ivan deixar na portaria da pousada um envelope para Daniel. Gustavo diz a Tiago que errou o nome na reserva. Lúcia marca encontro com Cássio na casa dele. Dinorá prepara a mala para levar para o hotel.

Fred comenta que Olavo está se apaixonado por Bebel, mas ele nega. Vendedora da loja não aceita que Bebel pague suas compras com o cheque de Olavo, humilhando-a. Dinorá fica perplexa ao ver que a surpresa é uma geladeira e explode com Gustavo. Lúcia arruma tudo, acende as velas e aguarda Cássio.

Uma mulher paquera Cássio, que desmarca o compromisso com Lúcia. Lúcia vê Cássio beijando a mulher na entrada do prédio. Paula e Daniel visitam a pousada. Gustavo dorme na casa de Tiago e Rodrigo. Diana, prima de Rodrigo, chega. Daniel recebe o envelope, abre e vê uma foto dele com Taís na pousada. Paula reage.