'Discreta, mas disponível': quem é Duda Santos, a Maria Santa em 'Renascer'

Ela diz não se preocupar com a exposição de protagonizar uma novela das 9, também nem sabe muito bem como é, já que é a primeira vez que está nesse posto. "Quando a gente pensa que é muita gente vendo a gente, dá um nervosismo, mas quando estamos fazendo um projeto, não temos muita noção. Tá todo mundo ali [no set], você cria uma afinidade com seus parceiros de elenco, você fica protegido. Quando vai pro público, é muito diferente, a gente não sabe o que pode vir, são muitas pessoas pensando. Me preparei para entender que nem todo mundo pensa igual. Só espero que recebam com amor."

Apesar de ser discreta quanto a vida pessoal, Duda começa a sentir a curiosidade — e o carinho — das pessoas no dia a dia. No Festival de Verão, em Salvador, no fim de semana passado, Splash presenciou que a artista foi tietada por alguns fãs que a reconheciam: "Olha a Santinha ali", diziam alguns.

Sou um pouco discreta nas redes sociais, não falo muito, nem saio muito também, só vou para samba, mas tô disponível. Estou aqui com o coração aberto. Quero realmente que as pessoas me conheçam e que a gente crie essa afinidade, acho importante, do público com atriz. Não conheço muito esse mundo, tô conhecendo agora, tô chegando agora. Espero que vocês me recebam de coração.

Duda Santos

Duda Santos na festa de lançamento de "Renascer", no Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Quem é Duda Santos?

Nascida no Rio de Janeiro, Duda fez a sua estreia em uma novela das nove em "Travessia", de Glória Perez, em 2023. Anteriormente, integrou o elenco de "Malhação - Toda a Forma de Amar" (2019), última temporada da longínqua série juvenil.