Deborah Secco diz que deixou de treinar: 'Está tudo bem'

Quando mais nova, Secco tinha uma pressão pela perfeição: "No que faço, no trabalho, no que falo, em como eu sou como pessoa. Eu queria me mostrar perfeita para o mundo o tempo inteiro. Eu tinha muito medo de errar ou de mostrar meus erros ou de perceberem alguma imperfeição minha e não trabalhar mais ou não ter mais espaço".

Deborah se aceita como é e busca sempre evoluir: "Existia, sim, uma pressão que hoje, graças a Deus, eu consigo me livrar, eu consigo falar o que eu penso e ser como eu sou mesmo sabendo que eu não agrado todo mundo. E está tudo bem. Ninguém é perfeito. Acredito que todo mundo erra, todo mundo é imperfeito, não é porque erro diferente de você que o meu erro é maior do que o seu. Está todo mundo tentando evoluir, melhorar e ser feliz".

A atriz relaciona a autoaceitação a uma série de fatores: "Acho que foi uma junção de tudo. Veio com a maturidade, com a maternidade, com a minha independência financeira. Foi uma junção de coisas que me fizeram não precisar tanto da aprovação do outro. E aí eu comecei a entender o quanto é libertador você se olhar e se apresentar imperfeito, o quanto a gente perde por querer preencher requisitos e se mostrar talvez de forma diferente do que o que a gente de fato é".