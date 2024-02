Dado Dolabella defende Wanessa: 'Manada manipulada vai passar pano'

Dado fez outras acusações à Davi. "Assim como ela viu Davi sendo homofóbico, ('não sou viado', algumas vezes), assédio sexual (3 vezes com Giovanna), ainda falou que ia casar com ela sendo casado. Egoísmo (não pensou 2 x nela na hora de fazer o feijão), mentira (disse na cara dela que não desmereceu camarote num confronto no paredão, tendo inclusive citado o nome dela).

Ele alfinetou o brother. "Mas é o alecrim dourado do BBB 24, pelas edições e recortes, a manada manipulada vai passar mais um pano".

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Na ocasião, o motorista de aplicativo disse ao professor: "Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!".

O termo gerou estranhamento entre os brothers. Leidy, Giovanna e Marcus chamaram Davi para conversar sobre o significado da palavra.

Leidy questionou se o termo é gordofóbico: "O que é 'calabreso'? Não se faz de desentendido... Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda".

Davi negou e se defendeu: "Não chamei ele de gordo, só de 'calabreso'. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar... Deixa ele inventar o que quiser".