Bebel é humilhada em loja e dá a volta por cima com vingança de Olavo

Fred comenta sobre a suposta paixão de Olavo por Bebel, que ele nega. A vendedora da loja humilha Bebel ao recusar seu pagamento com o cheque de Olavo. Dinorá reage com incredulidade ao perceber que a surpresa preparada por Gustavo é uma geladeira e explode com ele. Lúcia arruma tudo, acende as velas e aguarda Cássio. Olavo vai com Bebel à loja e exige que ela seja bem atendida.

Uma mulher paquera Cássio, levando-o a desmarcar o compromisso com Lúcia. Esta última flagra Cássio beijando a mulher na entrada do prédio. Paula e Daniel visitam a pousada. Gustavo passa a noite na casa de Tiago e Rodrigo, onde a prima de Rodrigo, Diana, chega. Daniel recebe o envelope, o abre e depara-se com uma foto sua ao lado de Taís na pousada, desencadeando a reação de Paula.