Beatriz defende Davi no BBB 24: 'Pode errar nas atitudes, mas é autêntico'

Em uma conversa com Alane no Quarto Magia na tarde de hoje (01º) no BBB 24 (Globo), Beatriz defendeu Davi.

O que aconteceu

Na conversa, a vendedora comentou com a amiga o que acha do brother. "Acho que Davi tem muita personalidade, pode ser que ele use as palavras erradas, mas ele é perfil jogador mesmo".