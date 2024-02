BBB 24: 'Estragou a festa de todo mundo', diz Yasmin a brother após treta

Após a treta entre Davi, Lucas e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Yasmin foi uma das sisters que conversou com o motorista de aplicativo para condenar as suas atitudes durante a festa na casa.

O que aconteceu

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Os três trocaram xingamentos e ofensas.