BBB 24: Sister diz que 'Calabreso' vai viralizar igual 'Basculho'; relembre

O termo gerou dúvidas entre os brothers, que chegaram a acusar Davi de "gordofobia". Mas "Calabreso", bordão do humorista Toninho Tornado, seria um "jeito carinhoso" de chamar as pessoas que participam de suas pegadinhas.

Essa não foi a primeira vez que um termo repercutiu no Big Brother. Na 21ª edição, Gil do Vigor também chamou a atenção dos brothers e do público ao usar o termo "basculho".

Inclusive, Leidy Elin previu dentro do BBB 24 que o termo usado por Davi iria "viralizar, igual o 'basculho'".

A expressão, muito usada em Recife, surgiu durante uma briga entre Gil e a cantora Pocah no BBB 21. "Eu não vim do lixo pra perder para basculho", disse ele, referindo-se a uma pessoa "suja, desgrenhada".

Em edições anteriores, outros termos viralizaram por serem "pouco usuais" entre o público. Foi o caso do "Aloka" de Serginho e o "Adógo" de Dicésar, ambos do BBB 10.

