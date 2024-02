Treta de Davi, Lucas e Bin Laden e novo casal: a madrugada do BBB 24

Yasmin conversou com Davi e acusou o brother de "estragar a festa" da semana: "Temos duas festas na semana, onde a gente extravasa. Você realmente escolhe hoje para fazer isso?".

Depois da discussão, Davi flagrou Michel falando mal dele para Isabelle. O motorista tirou satisfação com o professor: "Você nem sabe o que está acontecendo!".

Sozinha, Isabelle conversou com Davi e pediu para o brother ter cuidado com as suas palavras na casa. A dançarina também reprovou a recente treta do amigo: "Não foi uma atitude correta, não foi em uma noite correta".

Vem novo affair por aí? Giovanna e Bin Laden trocaram carinhos e um selinho no evento. A nutricionista, no entanto, negou um beijo ao funkeiro e deixou claro que não quer formar um casal no reality.

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Giovanna e MC Bin Laden? Apoio, ele combinam Reprodução/Globoplay Não, BBB não é lugar de romance Reprodução/Globoplay Xiii, só vai atrapalhar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER