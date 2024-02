Isabelle pede para Davi ter cuidado com suas falas: 'Podem machucar'

A dançarina pontuou: "Não preciso ouvir ninguém. Eu sei muito bem porque sempre falei desde que você começou com isso de achar que tem que resolver as coisas em dia de festa. Sempre falei para ter cuidado com as suas palavras, porque as palavras ferem, machucam, matam".

Davi tentou se defender: "Palavras com intenção disso. Palavras sem intenção, não. Eles sabem que se fosse com intenção eu estaria dançando, curtindo, fazendo e acontecendo. Esse povo é conversador baratinoso!".

Isabelle ainda deixou claro que não concordou com a discussão de Davi na festa: "Não foi uma atitude correta, não foi uma noite correta. O pessoal fica falando de você para mim, mas essa é a minha opinião. Há quanto tempo eu falo para você não fazer isso em dias de festa?".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Luigi, quem é o favorito para vencer o programa?

