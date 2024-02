Bárbara: Ao fazer uma autoavaliação, Fernanda se retrata também com público

Ela dá razão a Rodriguinho em seu conselho às sisters para que curtam mais a casa e ataquem menos os colegas de confinamento. "O Rodriguinho até foi sensato. Embora seja um discurso hipócrita - porque sabemos tudo o que ele já fez e falou -, é um conselho válido para a Fernanda e a Pitel, que às vezes agem como comentaristas de reality show dentro da casa ao invés de viver a experiência [de estar ali]."

Dieguinho Schueng também aprova a tentativa de retratação de Fernanda no jogo. "Gosto muito mais da Fernanda [que da Pitel], porque ela está muito mais disposta a viver o BBB sem medo do cancelamento. Arrepender-se de algo que fez é parte do ser humano. A gente está aqui para isso, para se arrepender e recalcular a rota."

Autor de bordão fala sobre repercussão de 'calabreso' no BBB: 'Estrago'

Dono do Canal do Delício no YouTube, o humorista Toninho Tornado conversou com o programa Central Splash sobre a repercussão de seu bordão 'calabreso' no BBB 24 (Globo), após ter sido usado por Davi Brito, 21, para Lucas Henrique, 29, durante uma discussão.

Toninho contou como ficou sabendo da citação de seu bordão no BBB - fato que lhe rendeu um crescimento de 100 mil seguidores em menos de 24 horas. "Estava fazendo churrasco em casa ontem - inclusive com o 'calabreso' na brasa - e aí de repente o chicote estralou. Meu genro falou para mim que o bicho estava pegando [no reality], minha filha já saiu do quarto... Fui dormir e, quando acordei, o estrago já estava feito."