Após ser ameaçado, César quebra as pernas de Merreca em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (01), da novela "Fuzuzê" (Globo), Merreca amedronta César. Soraya rejeita a possibilidade de reatar com Francisco. Miguel e Luna discutem com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria.

Preciosa avista Selena no escritório de Heitor e provoca um escândalo. César elabora um plano ao conversar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel agenda um encontro com Nero.

Pascoal tenta intimidar Heitor. Preciosa exige que Selena se distancie de Heitor. César formaliza uma queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio desfrutam de um jantar romântico.