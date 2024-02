Após morte no parto, quem cria bebê de Maria Santa em 'Renascer'?

Deocleciano (Adanilo) está no túmulo do filho morto, quando a dona do bordel aparece com a criança no colo. "O que a senhora tá fazendo aqui?", pergunta ele.

Emocionado, o funcionário de José Inocêncio leva o bebê do patrão para casa. "O que esta criança está fazendo no teu colo?", pergunta Morena (Uiliana Lima). "Dona Jacutinga... ela me perguntou se nós podemos dar a ele o amor que secou no peito do senhor Zé Inocêncio?", responde o marido.

Deocleciano e a esposa criam João Pedro. "Era tudo o que eu mais queria nesta vida, um filho... ainda mais sendo de Santinha!", afirma a amiga de Maria Santa ao pegar o pequeno em seus braços.

