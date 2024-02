Após armar golpe cruel, César acusa Merreca de tentativa de homicídio

Ao colocar Merreca na mira das autoridades, César tem seu veículo atingido por disparos. "Você está bem, César? Não se machucou, não, né? Está tudo certo?", indaga Julião (Romulo Arantes Neto).

Na verdade, trata-se apenas de uma conspiração entre os dois para incriminar o adversário."Luna! Ainda bem que você atendeu! Me atacaram! Tentaram me matar. Atiraram no meu carro! Eu sobrevivi por um triz!", mente o vilão para a filha.

Quando as autoridades chegam para investigar o incidente, o ex de Bebel (Lilia Cabral) acusa Merreca. "Foi o Merreca, delegado! Como o senhor sabe, ele me ameaçou. Não sei a mando de quem, mas foi o Merreca que atirou para me matar!", declara.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.