Vovó fitness explica como transou com 800 pessoas depois de se divorciar

Andrea Sunshine, 53, conhecida como a vovó fitness, contou que sua autoestima aumentou após o divórcio.

O que aconteceu

A fisiculturista disse que conseguiu transar com quase 800 pessoas depois que se separou do ex-marido, há 18 anos. "Depois que me divorciei, tive muitos casos de uma noite entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre números é muito difícil contar com exatidão, mas em média digamos que namorei de três a cinco pessoas por semana. Eu namorei garotos e garotas porque sou bissexual, então isso é cerca de 720 em média", afirmou ao Daily Star.

Ela disse que é assediada por homens mais novos o tempo todo. "Já disse que eu gosto de novinhos. Eles sabem como tratar uma mulher. Mas não dou uma chance para todos. Eu preciso saber se eles têm maturidade o suficiente mesmo que só fiquemos para sexo".