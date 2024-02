Teri Hatcher diz que foi expulsa de app de namoro: Não preciso de um homem

Teri Hatcher afirmou que foi expulsa de um aplicativo de relacionamento.

O que aconteceu

A atriz reclamou de dificuldade em "conhecer pessoas na vida real" e decidiu fazer uma conta no aplicativo Hinge. "Eu usei todos eles (os aplicativos de relacionamento), inclusive o último. Usei o Hinge. Sabe, pensei: 'Vou expressar para o universo que estou aberta e vulnerável, me abrindo para o mundo'. Foi o que achei que representaria o gesto de entrar no Hinge. Mas aí me expulsaram", contra a estrela, em participação no programa "Getting Grilled with Curtis Stone".

A atriz recebeu um pedido de desculpas, mas não foi o suficiente para convencê-la a usar o aplicativo. "Eu reclamei, tipo: 'Posso ter o meu dinheiro de volta, já que vocês me expulsaram?'. Eles pediram desculpa e aí depois eu meio que cansei. Então eu saí dessa. Estou definitivamente afastada de aplicativos de relacionamento e acho que caso exista alguma chance de sair por aí e conhecer alguém, assim será", decretou.