Sister apoia Fernanda após briga no BBB 24: 'A gente vai se f*der juntas'

Pitel afirmou para Fernanda na tarde de hoje (31) que continuará do lado da sister, apesar de não concordar com algumas de suas posições na briga com Alane no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após a briga entre Alane e Fernanda, Pitel confirmou para a amiga no Quarto Gnomo que continuará ao seu lado.