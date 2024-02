Rodriguinho brinca de novo com compulsão de Yasmin: 'Aqui você é faminta'

A famosa afirmou que tinha mudado e não comeria: "Hoje eu mudei, sou uma nova mulher, não vou comer quase".

O cantor rebateu: "Claro que você não vai, não tem nada! Eu também sou uma nova mulher, não vou comer nada".

No sexto dia do programa, o artista fez piada sobre a compulsão alimentar de Yasmin. "Cuidado! Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa", comentou na situação. No confinamento, a filha de Luiza Brunet já admitiu sofrer com o distúrbio.

Nizam também chegou a falar sobre a alimentação da sister. "Certeza que o maior meme que tem nessa casa é o quanto você come. (...) Não para de mastigar (...) Horrível o quanto você come", ressaltou. Não gostando da brincadeira, ela rebateu: "Vou comer sua comida agora, só de sacanagem".

