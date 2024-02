Banho de sangue em Renascer: veja quais personagens morrem na 1ª fase

O remake de "Renascer" estreou recentemente e já conquistou os noveleiros de plantão. Em breve haverá uma passagem de tempo que será fundamental na história. Antes disso, porém, o público ainda vai se chocar com as mortes trágicas previstas para os próximos capítulos.

Quem morre em "Renascer"?

Jupará

Ao final da primeira fase de Renascer, Jupará (Evaldo Macarrão) também encontrará seu destino final. Ele, que é um dos leais escudeiros de José Inocêncio, deixa a filha Zinha (Samantha Jones), fruto de seu relacionamento com Flor (Julia Lemos). A criança é criada como irmã de João Pedro (Juan Paiva) e se envolve no cultivo do cacau.