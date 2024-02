Saída polêmica: por que Taumaturgo Ferreira foi expulso de 'Renascer' 1993?

Taumaturgo Ferreira durante filmagem da série "B.O.", da Netflix Imagem: Laura Campanella / Netflix

Por onde anda Taumaturgo Ferreira?

Galã da televisão nas décadas de 1980 e 1990, seu último trabalho foi a série "B.O.", que estreou na Netflix em setembro de 2023. A produção mostra a rotina agitada e peculiar de uma delegacia de polícia no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Taumaturgo dá vida ao personagem Alcebiades Pardal, um investigador de polícia que faz de tudo para parecer mais novo.

Entre os trabalhos mais recentes de Taumaturgo estão "Milagre de Jesus", produzido e exibido pela Record em 2015; "Magnífica 70", da HBO; e "Ilha de Ferro", do Globoplay. Em 2021, Taumaturgo deu vida ao personagem Dudu, no filme de comédia "Galeria Futuro".

No ano passado, gravou a série "Reencarne", um suspense sobrenatural que ainda vai estrear no Globoplay. "A série é sinistra, pesadíssima. Eu fiquei refletindo sobre como fazer esse trabalho, sem me envolver demais. E, no fim das contas, foi uma maravilha. Tudo isso muito graças ao Bruno [Safadi, diretor], que dirigiu de uma forma tranquila e leve", disse ao jornal O Globo.

Ele acumula mais 350 mil seguidores no Instagram. Por lá, o artista compartilha momentos da intimidade, registros de encontros com amigos famosos e detalhes da carreira na televisão.