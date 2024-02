Gratidão por Wanessa mostra que Davi sabe separar jogo dos sentimentos

Para Perline, Davi mostra com essa postura que é perfeitamente capaz de manter as emoções longe do game. "Ele sabe muito bem separar o jogo dos sentimentos e da visão que tem sobre as demais pessoas. Também tem o fato de uerer agradecer à Wanessa por ter viabilizado o sonho dele."

Perline enxerga que, ao facilitar a jornada de Wanessa na casa, Davi não leva em conta as críticas constantes da cantora contra ele. "Embora não saiba 100% de tudo o que a Wanessa faz pelas suas costas, ele não está pensando nisso, porque seu grande sonho está por se realizar. O que ele vai fazer por ela [em sua visão] é mínimo, que é deixá-la comer um pouco mais em paz. [risos]"

Perline: Tadeu Schmidt erra em tentar ser o melhor amigo do elenco do BBB

O desempenho de Tadeu Schmidt, 49, à frente do BBB 24 (Globo) voltou a ser pauta entre Dieguinho Schueng e Gabriel Perline, colunista do portal iG, durante a edição desta terça-feira (30) do programa Central Splash.

Gabriel Perline enxerga a postura amigável com o elenco como o erro crucial de Tadeu no comando do BBB. "O apresentador precisa ter mais rédeas para controlar essa galera, e o Tadeu não está tendo. Se ele continua se preocupando em ser o melhor amigo da galera, não vai dar. Quem ser amigo de todos, acaba não sendo amigo de ninguém."