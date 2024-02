Após esnobada, Bebel quebra as pernas de Olavo e faz ele penar com proposta

Nesta semana em Paraíso Tropical, Paula persiste em afirmar que Olavo manipulou as datas no hotel. Antenor contra-argumenta, sugerindo que Daniel não deveria deixar a empresa, pois sua presença seria crucial caso se comprove que Olavo agiu de maneira inadequada. Daniel revela a Antenor que recebeu uma proposta, mas recusará. Isidoro informa a Taís que efetuou o depósito na conta de Zé Luiz.

Olavo tenta persuadir Bebel a sair com ele oferecendo o triplo do que ofereceu a Rolf, enquanto Mateus enfrenta desafios pessoais. Neli começa a planejar os detalhes do casamento, enquanto Heitor tenta levantar o ânimo de Joana.

Bebel insiste com Olavo, que evita responder sobre a exclusividade desejada. Paula expressa seu encanto pelos brincos enviados por Ana Luísa como presente. Cássio revela a Lúcia a estima que tem por Mateus como amigo.