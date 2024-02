Mônica Martelli diz que perdeu virgindade em estupro: 'Papel dele forçar'

Mônica Martelli, 55, disse que foi estuprada em sua primeira relação sexual.

O que aconteceu

Atriz e humorista disse que era apaixonada pelo rapaz, eles ficavam, mas que no dia ela não estava a fim de transar, ele forçou e ela "cedeu". "Para a nossa geração era normal. Eu era mega a fim do menino, um surfista, 'apaixonadinha', era um luau e a gente já ficava, aquela coisa de dar beijo, aí a gente se afastou nesse luau e começou a rolar um amasso a mais, ele veio, eu falei 'não, não quero', ele forçou, a gente transou, só que para mim na época ele estava no papel dele de homem, de forçar, e eu no papel de não querer e cedi, ou então não cedi e foi forçado". As declarações foram em recente participação no podcast Theorapia.

Martelli ressaltou que tomou consciência do estupro sofrido durante participação no programa "Saia Justa" (GNT). "Anos e anos depois, com essa tomada de consciência de que 'não é não', o que eu faço com o meu corpo é o que eu quero', na hora, estava sentada no [sofá] do 'Saia Justa', ali, virei e falei 'gente, fui estuprada, perdi minha virgindade em um estupro, porque na verdade eu não queria, rolou uma guerrinha de corpo, só que essa guerrinha de corpo era uma coisa naturalizada'".