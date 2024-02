Identidade do filho biológico de Helena vem à tona após plano de vilã

Jonas desperta com emoção ao se deparar com Giovanni. Ísis oferece conforto a Giovanni, enquanto Míriam compartilha com Fagundes o nome do filho recém-nascido de Helena. Marcos busca a ajuda de Carol para comunicar a Natália sobre sua decisão de deixar a casa da tia.

Mário orquestra um encontro com Lara, utilizando um perfil falso em um aplicativo de encontros. Míriam descobre que o filho de Helena está no Rio de Janeiro, enquanto Tony instala uma câmera-espiã na sala de Roberto. Mário registra o encontro entre Roberto, Vilma e Calixto. Simultaneamente, Jonas se depara com a notícia de que pode perder os movimentos das pernas.

Sobre a novela

A trama "Elas por Elas", sucessora de "Amor Perfeito" e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, apresenta um enredo envolvendo as amizades de Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles). Essas amigas, que se conheceram durante um curso de inglês, são separadas após um trágico acontecimento em um fim de semana na praia.