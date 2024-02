Por onde anda a banda MAGIC!, dez anos depois do sucesso 'Rude'?

Banda agora toca com Carlos Lazzari, brasileiro radicado em Los Angeles que já era fã do grupo. "Eu conheci primeiro Ben, o baixista. Eu estava tocando aqui em Los Angeles, e ele estava lá quando se apresentou para mim. Ele disse: 'É, eu toco com o MAGIC!". Eu disse: "Espera, o quê? MAGIC!? Cara, eu sei todas as músicas. Sou muito fã". [...] No final de 2022, Ben me ligou e era oficial. Agora eles são minha família, meus amigos. São caras com quem sempre estou aprendendo. São muito musicais, ótimos produtores, ótimos compositores e muito divertidos. É a realização de um sonho."

Nasri diz agora que acrescenta uma "vibe diferente" ao hit "Rude" ao vivo para renová-lo, dez anos após o lançamento. "Essa música meio que engoliu o mundo de uma vez só, mas eu era o responsável por isso. Eu era o aspirador. Definitivamente, encontrei uma nova apreciação por 'Rude'. O que fazemos para deixá-la mais animadora em um show é mudar a introdução, acrescentar uma vibe diferente e animada. E toda vez que vamos cantá-la, há novos rostos que estão muito animados para ouvi-la. Então, isso não gira em torno de mim. É para os fãs. É por eles que faço isso. É assim que encontro a alegria de cantar aquela música, mas nunca deixei de gostar de cantá-la."

A banda diz acreditar que tem muitos fãs no país porque tem a energia parecida com a dos brasileiros. "Acho que é por causa do estilo descontraído do MAGIC!. Somos descontraídos, mas ainda temos energia. Acho que esse é o estilo dos brasileiros, que parecem descontraídos, mas têm energia. É isso que conecta o MAGIC! e o Brasil."

Nasri, que bombou muito antes do TikTok, vê com bons olhos a globalização das paradas musicais e o sucesso das músicas no app. "Nós decidimos, enquanto ouvintes, o que se torna um sucesso. A realidade é que se algo faz sucesso, existe um motivo. Há muitos artistas que gastam muito dinheiro empurrando a música deles goela abaixo, mas você engoliu. Você gostou. [...] Às vezes ouço algo no rádio e não gosto, mas não sou eu que decido isso. Se essa música traz alegria para as pessoas, ótimo".