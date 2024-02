Letticia Munniz diz que não usa gordofobia para ganhar dinheiro

Letticia ressalta que o padrão de beleza é tão inatingível que precisa ser feito numa mesa de cirurgia. "O que essas pessoas não percebem e talvez não façam com maldade, também estão sendo atingidas, é como isso faz mal a outras pessoas. A gente tem mulheres que até hoje acham a coisa mais horrível do mundo ter celulite, ter estria, e elas gastam todo o dinheiro delas com tratamento estético. A indústria da estética no Brasil, talvez no mundo, é uma das mais lucrativas porque as mulheres estão doentes atrás da perfeição".

Ela também afirma que as pessoas só cobram 'saúde' de pessoas gordas. "Ninguém está indo atrás, está julgando ou cobrando a saúde de uma pessoa magra que fuma, que se alimentam mal, não fazem atividade física, mas são magras. Então, porque que a gente está julgando a vida, a existência, da saúde de pessoas magras? Então, porque a gente está julgando a vida, a existência e a saúde de pessoas gordas? A questão toda é sobre isso. Se a pessoa está doente ou não, é da minha conta. E a pessoa pode estar doente sendo gorda ou sendo magra", finalizou.