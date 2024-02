Gloria Groove comanda festa de hoje no BBB 24; veja que horas começa

Nesta quarta-feira (31), os brothers curtem mais uma festa do BBB 24 (Globo). Saiba mais detalhes sobre o horário e as atrações.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Gloria Groove e Xanddy Harmonia são as atrações da festa de hoje. Enquanto a cantora promete agitar os brothers com seus maiores hits, o músico planeja animar a casa com o axé baiano.