Fernanda diz que brother 'virou as costas' para ela após briga no BBB 24

Em conversa com Pitel e Rodriguinho na tarde de hoje (31), Fernanda disse que Bin Laden "virou as costas" para ela após a briga com Alane no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após a briga entre Alane e Fernanda, Rodriguinho perguntou para a niteroiense como estava a sua relação com MC Bin Laden, um de seus amigos no Quarto Gnomo.